你要知：炎夏降溫誤解多　擺錯風扇隨時愈吹愈熱？

炎熱夏日不論在家或出外，都要想盡辦法降溫，冷氣及風扇成為夏天散熱必備工具。不過風扇使用不恰當，有可能令降溫效果打折扣，甚至愈吹愈熱。聽聽專家教路，善用各種工具加強降溫效率。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文指出，由於熱空氣向上升，冷空氣向下降，如果想令氣溫下降，就要想方法排走上方的熱空氣。「開風扇地方如果不近窗，不近空曠地方，熱空氣只是在室內慢慢循環，循環沒有帶走熱力」。梁建議將風扇放在通風空曠位置，外面相對較冷的空氣就更容易帶進室內，並將室內熱空氣帶到室外，從而令室內更多冷空氣，達到降溫效果。

另外風扇放置的高度亦要注意，梁表示，「放在地上效果最差，因為熱空氣在上方，下方全是冷空氣，風扇放在地上向上吹，就令熱空氣一直留在空中不能排出室外，最好放在枱上，或者比身體高一點的位置，這個位置驅散熱空氣降溫的效果最理想。」近年興起使用連燈吊扇，不過原來用這款風扇隨時會愈吹愈熱。梁解釋，「因為這款吊扇一般很接近天花，如果家中沒有安裝假天花，由於炎熱天氣會令石屎這種容易吸熱的物料溫度提高，而且維持較久，一旦開啟吊扇，就會將高溫不斷帶進室內，令空間變得更熱。」梁指除非家中有吸熱能力較弱的假天花，吊扇才能送風的同時不帶來熱氣。

不少人開冷氣之前會緊閉所有門窗以防冷氣溜走，但梁直言這個做法反而會降低冷氣機的效能，「如果所有排氣口都被密封，室內的熱空氣就難以排走，結果冷氣機需要更低度數或者更長時間才能降低室內溫度。」梁建議最好的方法是留下一線窗罅散熱，「開少少窗令外面的空氣進入室內，冷空氣就會下降，沉下去時將熱空氣帶走，這樣冷氣機效率反而更加高。」

炎炎夏日外出幾乎人手一把手提風扇，不過梁表示其實散熱效果有限，「手提風扇只是將熱空氣上升冷空氣下降這個循環加快，但戶外環境熱空氣很快便落下，所以降溫效果非常有限，加上風扇摩打發熱，令送出的風可能較熱，令散熱效果更打折扣。」至於有人會噴水霧氣，梁指雖然可以降溫，「不過水霧氣來得快去得亦快，水霧氣很快黏在物件表面，黏在物件表面後就沒有散熱作用」。最後梁建議多飲水增加身體水循環，以及穿通爽衣服散熱就最理想。