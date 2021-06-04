調查指僅四分一人願打針　專家料疫苗接種率將維持低位

新冠疫苗接種自推行以來，屢次出現打針後異常個案，令市民信心大減，而港府為求谷針怪招百出，不但以放寬食肆營業限制為由，圖推高本地疫苗接種率，更鼓勵商界等提供打針誘因。香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生，今早(4日)在電台節目表示，中大醫學院1項調查發現，僅有四分之一仍未接種新冠疫苗的受訪市民，有意在未來半年接種，反映未來香港接種水平仍處於低位，主要由於擔心疫苗有可致命副作用、對政府建議及疫苗生產地缺乏信心等，他建議當局可加強社會教育，醫護則可協助傳遞接種疫苗的正確信息。

黃續指，相關調查亦反映沒有單一誘因可增加市民接種意欲，認為要增加多重誘因，包括放寬強制隔離及社交距離措施、提供旅遊便利或疫苗假期等，而近日商界有多項鼓勵措施，但認為不能過於極端，甚至使用公帑作誘因。

對於新冠疫苗臨床事件評估專家委員會日前通過，日後僅公布與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案，他認為若公布無明顯關連個案，可能造成資訊大混亂，令公眾產生誤會，更不想接種疫苗。

此外，香港中華廠商聯合會推出新冠疫苗獎賞計劃，包括500萬港元大抽獎，該會會長史立德指，疫苗對改善疫情有明顯效用，認為每名市民都有責任接種，而是次獎賞計劃的抽獎為期2至3個月，現實已有很多商戶加入，涉及衣食住行，認為可增加消費誘因，而由6月中起，已接種1劑或2劑疫苗的市民，將可在指定商戶享有折扣優惠，並會否延長視乎反應，又提到有很多商戶推出折扣優惠、捐出禮品等。