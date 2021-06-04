14隻獲救走私輻射龜 已離港到達德國柏林新家
2021年06月04日 10:57
東網電視更多新聞短片
走私充公的輻射龜轉移到嘉道理農場野生動物拯救中心接受短期照顧。（受訪者提供）
非法走私野生動物活動猖獗，嘉道理農場暨植物園今日（4日）宣布，14隻從香港非法野生動物貿易救出的極度瀕危物種輻射龜（Astrochelys radiata）幼龜，在該園的野生動物拯救中心安排下，已於今年4月26日安全抵達德國柏林動物園（Tierpark Berlin）。
該批走私的野生龜於19年在香港國際機場被海關截獲和充公，並轉移到嘉道理農場野生動物拯救中心接受短期照顧。有關龜隻到達該園時，當中大部分體重過輕，其中一隻更腿部受傷。據估計，龜隻是被不法之徒在野外捕捉，以應付國際寵物貿易的需求。
結案後，該園積極為龜隻尋找永久居所，但受全球新冠肺炎疫情影響，安排航空運輸變得困難，幾經波折，終於今年4月26日，成功安排當中14隻輻射龜往德國柏林動物園，參與保育繁殖和教育計劃，而柏林動物園負擔了這次航空運輸的費用。而其餘的41隻龜，嘉道理農場仍為牠們在全球尋找合適的永久居所。
這批龜隻來自野生動物走私案，19年9月外籍走私客走私市值34萬港元的57隻極度瀕危龜隻，55隻屬於極度瀕危物種的年幼輻射龜（Astrochelys radiata）和2隻同屬極度瀕危物種的犁頭龜（Astrochelys yniphora），走私客去年認罪並被定罪。而走私期間，活龜被膠紙綑綁四肢令其無法移動並置入行李中，讓動物承受壓力和痛楚。