14隻獲救走私輻射龜　已離港到達德國柏林新家

非法走私野生動物活動猖獗，嘉道理農場暨植物園今日（4日）宣布，14隻從香港非法野生動物貿易救出的極度瀕危物種輻射龜（Astrochelys radiata）幼龜，在該園的野生動物拯救中心安排下，已於今年4月26日安全抵達德國柏林動物園（Tierpark Berlin）。

該批走私的野生龜於19年在香港國際機場被海關截獲和充公，並轉移到嘉道理農場野生動物拯救中心接受短期照顧。有關龜隻到達該園時，當中大部分體重過輕，其中一隻更腿部受傷。據估計，龜隻是被不法之徒在野外捕捉，以應付國際寵物貿易的需求。

結案後，該園積極為龜隻尋找永久居所，但受全球新冠肺炎疫情影響，安排航空運輸變得困難，幾經波折，終於今年4月26日，成功安排當中14隻輻射龜往德國柏林動物園，參與保育繁殖和教育計劃，而柏林動物園負擔了這次航空運輸的費用。而其餘的41隻龜，嘉道理農場仍為牠們在全球尋找合適的永久居所。

這批龜隻來自野生動物走私案，19年9月外籍走私客走私市值34萬港元的57隻極度瀕危龜隻，55隻屬於極度瀕危物種的年幼輻射龜（Astrochelys radiata）和2隻同屬極度瀕危物種的犁頭龜（Astrochelys yniphora），走私客去年認罪並被定罪。而走私期間，活龜被膠紙綑綁四肢令其無法移動並置入行李中，讓動物承受壓力和痛楚。