醫委會前委員律師涉藉公職招生意　轉區院審

香港醫務委員會（醫委會）一名前業外委員兼律師，涉嫌藉公職之便，向一名社區組織幹事披露一名投訴人的個人資料及投訴詳情，再唆使該投訴人聘用她，向被投訴醫生提出民事申索。該律師被控一項藉公職作出不當行為罪，案件今天（4日）在東區法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至6月24日於區域法院再訊，被告准以5萬港元保釋，期間不得離開香港及接觸控方證人。

本案被告劉慧兒（63歲、律師），被控於2017年4月1日至2018年1月23日期間，身為醫委會業外委員，在執行職務或相關事情上做出不當行為，即向社區組織幹事彭鴻昌披露一名投訴人的個人資料，及該投訴人對黃漢威醫生的投訴詳情，促使彭安排彭、被告、及投訴人3人會面，期間唆使投訴人聘請被告對黃作民事索償，最終被告透過她所屬的「方氏律師事務所」接受了投訴人的委託。廉署調查發現，被告的律師事務所其後要求投訴人支付逾52萬港元律師費。

據了解，被告於2012年1月24日至2018年1月23日間為醫委會其中一名業外委員。涉及案件的投訴人於2015年6月向醫委會投訴黃漢威醫生涉嫌專業失德。該宗投訴其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會作初步調查，而被告是該初步偵訊委員會的成員。