為兒童接種過期四痘混合疫苗　西醫失德罪成判除牌1個月

註冊醫生陳偉業被指於2019年3月為兒童病人接種過期的四痘混合疫苗，其後於東區裁判法院被控違反第132章《公眾衞生及市政條例》，售賣藥物其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物不符，以致對購買人不利。醫務委員會今日（4日）就此召開聆訊，被控醫生陳偉業並未到場，只派其代表律師到場認罪，最後被裁定專業失德罪成，除牌1個月，緩刑12個月。

案情指，陳偉業於2019年3月時為病人接種四痘混合疫苗時，沒有留意疫苗到期日；而為病人接種疫苗後，病人父親要求確認疫苗期限，始揭發疫苗早於該年1月到期，病人接種了過期疫苗。

辯方求情指，陳偉業自1981年畢業已執業約40年，形容他是個負責任的醫生，且即將退休。雖然陳於去年亦曾被控專業失德罪成，被除牌1個月，惟辯方表示該案案情與此案並不相同，希望研訊小組不把之前案件納入考慮。

辯方又稱，接種疫苗時病人感到驚慌，病人父親亦催促陳盡快為病人接種，故陳於接種時沒有留意疫苗到期日。而該批疫苗只購入了8個月，一般而言疫苗應可於購入後存放1.5年，故未有細心檢查疫苗到期日。惟辯方指明白為病人接種疫苗前沒有先確認其到期日，是有違多年訓練的表現，但陳於事故發生後立即向病人及其家屬道歉，以及為病人進行血液測試，盡力把傷害降到最低。而現時陳為病人注射疫苗時亦會與診所員工，一同確認疫苗到期日作雙重確認。

不過研訊小組認為，檢查疫苗到期日並非複雜之事，最終裁定陳偉業專業失德罪成，而除牌期與早前專業失德案件分期執行。