退休漢檢拾狗屍內臟　企圖食狗肉罪成判緩刑

退休男子涉嫌於去年10月14日，在落馬洲青山公路的行人路上，徒手扯出一隻啡色唐狗屍體的內臟，放進膠袋內及企圖帶離現場，途人阻止及給他100港元，他才放下裝有狗隻內臟的膠袋。涉案退休漢經審訊後，今天(4日)在粉嶺裁判法院被裁定1項企圖使用狗肉作食物罪成。暫委裁判官馮念偉指人與貓狗關係特殊，有美妙的情義結，條例亦反映社會重視保護動物及生命，加上考慮到衞生因素，不當處理肉類會污染環境，最終判處被告監禁5天，緩刑1年。

現年68歲的被告張顯明，被控於2020年10月14日，在落馬洲青山公路新田段往元朗的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗的肉作食物。被告本周初受審時，女途人供稱當日看見被告徒手扯出狗隻內臟，放進膠袋及想帶離現場，女途人表示其後給予被告100港元後，被告仍想將內臟帶離現場。而被告就作供辯稱，當日晨運後回家途中看見馬路上的狗隻屍體，因屍體多次被車輾過，他出於好心將狗隻拖到行人路上，及出於衞生考慮，想把屍體帶離現場棄置。

裁判官今天裁決時就指，被告的證供不合理及不合邏輯。即使他不忍屍體被車輾過、不想阻礙到交通，常人亦不會不顧衞生，徒手扯出內臟。若被告真的是出於好心及衞生考慮，為何不清理屍體留在路上的血漬？而被告亦沒有嘗試聯絡動物團體或警方到場協助。裁判官又指女途人給予被告100港元時，被告亦可把內臟棄置到垃圾桶。因此裁判官裁定，被告嘗試帶走內臟的目的，只可能是想用作食用。