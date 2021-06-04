西鐵綫洪水橋站延遲竣工　陳帆稱以41億元車站招呼數千人不划算

為配合洪水橋/廈村新發展區的運輸需求，港府建議為在現時西鐵綫天水圍站與兆康站之間加設洪水橋站。立法會鐵路事宜小組委員會今（4日）討論相關進展，不少議員關注洪水橋站原先預計2024年落成，質疑最新時間表滯後，亦未能配合新發展區首批居民遷入的時間。運輸及房屋局局長陳帆則稱，首批居民人數僅得4,000多人，若以41億港元的車站「招呼」他們並不划算。

港府表示，將邀請港鐵以擁有權模式發展洪水橋站，預計會於2024年動工，2030年竣工，預算建造費用則為41億港元。而在擁用權模式下，港鐵會承擔該項目的設計、建造、營運及維修費用，如果日後的收支不平衡，政府會批出預留土地的物業發展權，補貼鐵路的建造費用。

期間多名議員指出，港府曾預計該車站的工程需時3年，最新時間表卻耗時6年，質疑無法達致「基建先行」的原則，亦未能配合新發展區首批居民於2024年遷入的時間。面對多方質疑，陳帆則稱，首批居民只有4,000多人，至2030年將增至3.6萬人，認為以41億港元的車站來「招呼」4,000多人並不划算，可先以其他公共交通工具作配合。

另外，港鐵早前為東鐵綫更換新信號系統，以配合沙中綫下的東鐵綫延伸過海段，惟新系統啟用約4個月時間，便出現27宗與新系統或9卡列車有關並導致8分鐘或以上服務延誤的事故。港鐵代表在會議中指出，新系統啟用初期需時磨合，近兩個月情況亦有改善，冀市民體諒。

政府又提到，仍未放棄沙中綫過海段在明年第一季開通的目標，將嚴謹檢視信號系統安全性。港鐵行政總裁金澤培則指，明年第一季通車的目標非常嚴峻，會盡力追趕進展，但工程團隊每晚僅得數小時測試新信號系統，同時要負責恒常維修，相信追回進展非常困難。