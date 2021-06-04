男生攜索帶外出　獲判意圖損壞財產罪不成立

去年5月27日有市民發起罷工，抗議政府當天計劃在立法會恢復二讀辯論《國歌條例草案》。當日早上一名15歲身穿校服的少年在荃灣遇查，書包內被搜出索帶、護目鏡及面具等物，因而被控管有物品意圖損壞財產罪。該少年否認控罪後受審，今（4日）在西九龍法院少年法庭被裁定罪名不成立。裁判官黃士翔指出，即使推論被告當日不是上學，而是準備參與罷工堵路，索帶可用於綑綁欄杆，惟單純綑綁的行為不會損壞某一財產的價值或用途，故此裁定被告脫罪。

剛年滿16歲的少年被控於2020年5月27日，在荃灣沙咀道294號外管有3包索帶。控方案情指，警員於當日清晨在荃灣沙咀道一帶巡邏時，看見被告手持雨傘且形迹可疑，逐上前截查，及後在被告身上搜出涉案索帶、戰術頭盔及護目鏡等物，而被告則表示自己正要上學。辯方傳召被告的胞兄作供，指涉案索帶是他要求被告放進書包內以帶給父親。

裁判官分析指，被告的書包內除了兩隻筆外，便沒有其他如書本、筆記等物品，相反他攜帶了示威者常用的裝備，故肯定被告當日並非要上學。由於被告的胞兄以為被告是外出上學，但實情被告並非打算上學，故胞兄對於涉案索帶的解釋亦不準確。

裁判官續指，考慮當時社會環境，足以推論被告打算參與「三罷」，身上的索帶可用於綑綁欄杆及雜物以堵路。惟單純綑綁的行為不會影響某一財產的價值或用途，從而損壞該財產。就算控方把控罪修改為管有攻擊性武器亦不可行，因為無證據顯示涉案索帶會用於束縛或傷害他人。因此裁判官最終裁定被告罪名不成立。