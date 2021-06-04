中學生藏炸藥案　控方質疑次被告知粉末性質

馬鞍山一間中學2名男學生，涉嫌在前年11月27日攜帶烈性炸藥TATP回學校，因而被控管有爆炸品罪，案件今天（4日）在區域法院續審。次被告趙旭今繼續自辯，接受控方盤問時認同被首被告「害到好慘」，並指首被告的證供「講左啲唔係事實嘅嘢」。控辯雙方今天已傳畢證人，案件押後至下周一（7日）作結案陳詞。

控方盤問次被告趙旭時提出質疑，指他若認為首被告黎文光塞給他的只是梳打粉，如他不想要又未能交還給黎，大可直接將之丟掉，但他遇到老師查問時，又以謊話來應對。主控官直指他因知悉包內物會爆炸及惹麻煩，才會想交還給黎。對此趙表示不同意，強調當時已響起集會鐘聲，「腦入面諗一樣嘢就係集隊」，而他走往禮堂時並沒見到有垃圾桶，才打算集會後走出禮堂才丟棄。及至他被老師留下問話，意識到事件不簡單，才向另一名老師道出經過。

本案2名被告黎文光（19歲）及趙旭（18歲），案發時分別就讀中六及中四。他們同被控一項管有爆炸品罪，指兩人於2019年11月27日，在沙田馬鞍山錦英路管有一個錫紙包，載有共約八份一顆豌豆大小的粉末，而該粉末為俗稱TATP（三過氧化三丙酮）的高性能炸藥。黎另再獨自被控管有爆炸品及無牌管有彈藥2罪，指他管有一個錫紙包，載有共約4顆豌豆大小的TATP粉末，及一枚未用過的空包彈。