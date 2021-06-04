警方6.4再加強部署　圍封維園球場　300警員場內戒備

警方以防疫為由，反對支聯會於6月4日當晚在維園舉行燭光晚會，有關上訴亦被駁回，警方已調動人手，動員7,000警力在全港戒備。記者今(4日)在維多利亞公園附近視察，在中午約2時開始，警方以約10人一組在維園內外巡邏，搬動鐵馬圍封籃球場，並架起寫有警察公告的橫額，而維園內所有足球場亦已被圍封，逾百警員在封鎖線及鐵馬內戒備，指警方已動用《公安條例》封閉該處阻止已被禁止的公眾集會進行。

維園附近銀幕街、電器道附近均有警車巡邏，單單在維園泳池對出，已有逾20架警車及逾百警員駐守，現場的警員中有旗手、亦有警員手持橙色的封鎖線。約下午1時半，銅鑼灣近崇光百貨一帶平靜，未見有警員巡邏，而維園內則有逾300名警員巡邏，當中有警員背有警告市民切勿違反港區國安法的紫色旗幟。

在維園被維封前，仍有零星身穿黑衣的市民在維園足球場內散步，期間大批警員經過，未有阻止或進行截查。至下午約2時，維園足球場被鐵馬圍封，並有廣播指足球場及鄰近草地已被封閉，同時提醒市民不要參與未經批准集結，或受禁群組聚集，否則將違反公安條例。