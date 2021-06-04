海關截毒郵包檢值1600萬元「可卡因蠟蠋」　25歲收貨男涉3案被捕　

香港海關人員於本周二(1日)，在香港國際機場檢查一件由巴西空運抵港、報稱載有相簿、頸鏈及蠟燭的快件。海關初步檢查時，發現郵包藏有6本書、2條頸鏈及15支蠟燭，X光機顯示蠟燭並無異樣。惟關員再利用離子分析儀及毒品試劑檢驗蠟燭，發現對可卡因呈陽性反應。

經跟進調查後，關員於昨午(3日)4時許進行監控行動，並在觀塘拘捕一名25歲收貨男子，他報稱為維修工人，相信他與另外2宗案件有關。其中一案發生於上年11月，當時一份文件經青衣速遞公司轉送到台灣，並報稱載有13本過膠的小冊子。惟關員發現內藏小量懷疑海洛英，總重325克，被捕男子相信為寄件人。

另外，於今年3月，海關在香港國際機場檢查一件由柬埔寨空運抵港、報稱載有行李箱、衣服及鞋，惟人員在行李箱的一暗格，發現一個錫紙包，並藏有360克懷疑海洛英，而被捕男子相信為收件人。

海關毒品調查科機場調查組指揮官助理監督劉良智表示，行動已拘捕一名活躍於販毒集團的成員，相信有人將毒品融化混入蠟燭以掩人耳目，為近年罕見，正了解毒品成分及毒品從蠟燭提取的方法。行動中，海關一共檢獲11公斤懷疑可卡因以及685克懷疑海洛英，總值1600萬港元。

海關會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，以加強堵截利用郵遞或速遞渠道偷運毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。