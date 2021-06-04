公社科課程僅以官方角度出發　教育界憂收窄自由探討空間

高中公民與社會發展科將在今年9月於中四級起逐步取代通識教育科，教育局早前公布該科課程及評估指引。教協理事、中學副校長張銳輝在電台節目上表示，該指引難以釋除疑慮，通識科以往專業自主空間較大，師生可作多角度探討，惟公社科很多內容被「寫死」，以官方想法作為教學方向，自由探討空間大幅收窄。

張表示，公社科教學原則提到不少涉及歷史文化、道德標準、法理法治等課題，均無正反對立角度，又舉例指需肯定中國改革開放的成就，而香港法治政制亦沒有批評空間，令新課程變成單一角度，形容是「灌輸式教學」。

指引列明不應探究「仍在發展當中的事件或議題」，張質疑，本港政制不斷發展中，行政長官仍未達致《基本法》普選的要求，反問是否不可討論。他直言，指引令教師處於被動及高風險狀態，感到很大壓力。

另外，中央電視台針對本港公社科發表評論，指課程改革為通識科「撥亂反正」，修補教育漏洞令「荼毒學生者再無可乘之機」。評論指，「通識教育」在2009年列入必修課，2012年被列為必考科目，但該科長期沒有教學範圍、沒有教材、沒有標準答案、甚至沒有教材送審制度，批評課程名義上為了多角度思考，卻成為「某些人攻擊國家、荼毒學生的可乘之機」。

評論又指，公社科分別從香港、國家、當代世界三個層面，給學生們提供客觀、真實的內容，讓他們「在充分了解香港與祖國血脈相連的事實後，擁有更加專業、更加客觀的認知，進而對祖國產生認同感。」加上教師專業的講授，學生才能有正確的思考。