故宮文化博物館工程落後須追進度　料明年中開幕展出清代書畫

香港故宮文化博物館預計明年年中開幕。西九文化區管理局透露，受前年社會事件及疫情影響，建築工程至今落後約6星期。不過該局透過實施緩解措施，工程進度現已追回大約3星期。該局強調有信心在本年底前實際完工，明年如期開幕。此外，該局釋出上述博物館的開幕展覽細節，料屆時到場的市民有望欣賞清代宮廷肖像及晉唐宋元書畫等珍貴文物。立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會下周一(7日)將為此開會討論。

西九管理局指出，故宮文化博物館的室內建築及樓宇裝修工程進展良好，預計於今年第3季完成。機電工程和消防設備安裝已大致完成，並已進入運作測試的最後階段。法定檢查已在上月中展開，目標於今年第3季取得佔用許可證，並於今年底前實際完工。博物館大樓內的演講廳、大堂和活動室，日後將舉行電影放映、公開講座、學生作品展覽、中國書畫工作坊及短期文化藝術課程等。

香港故宮文化博物館已跟北京故宮博物院確認借出超過800件藏品，待內地有關部門審批後便可敲定清單。日後博物館將設有9個展廳作兩類展覽，面積共逾8.3萬呎；當中7個展廳將用作舉辦專題展覽，展期為1年或以上；另外2個展廳則舉辦特別展覽，展期為3至6個月。至於該博物館的開幕展覽主題，分別與紫禁城歷史文化、中國古代陶瓷及書畫藝術等有關。

此外，西九管理局亦交代西九文化區綜合地庫工程進度，綜合地庫劃分為2和3區，並且進一步劃分為2A、2B、2C、3A和3B區發展。其中3A區綜合地庫已於今年2月基本完成，而3B區仍在興建，預期於2024年完工。2A區的綜合地庫／地下行車路的設計亦已完成，而2B和2C區的綜合地庫／地下行車路的設計工作計劃於今年年中展開，預計明年第3季完成。