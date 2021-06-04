港大學生會重漆太古橋　校方未阻止　保安僅籲保持社交距離

香港大學學生會今日(4日)下午擬一如以往，洗刷國殤之柱及重漆太古橋紀念六四事件，惟因天雨關係，只能進行洗刷國殤之柱及獻花，重漆太古橋將會延期舉行。港大學生會表示，活動意義在於銘記真相，教育學生前人為言論自由付出的努力，校方並無干預。現場有零星保安屢次要求學生保持社交距離，但未有阻止相關活動。

在下午2時，港大學生會一行10多人到場，帶領在場學生默哀1分鐘，及後開始分組用清水洗刷國殤之柱及獻花。現場有約5名保安舉牌，要求現場人士保持社交距離，期間曾大聲呼叫提醒在場人士遵守防疫措施，但未有阻止活動。活動進行約45分鐘便告完結。

學生會新任會長郭永皓表示，舉辦活動的用意在於守護歷史真相、悼念六四事件死者，以及教育同學關於香港大學前人捍衞言論自由的歷史，期望這個傳統能延續下去。

學生會有舉辦活動的自主性，今日的活動完全合法合理，校方並無干預，亦不憂慮影響重建與校方的關係。至於校方早前發聲明與學生會割席，包括停止代收會費及收回學生會大樓管理權等，郭表示目前正與校方溝通，但不便透露詳情。就今年六四燭光晚會被禁止，他稱支聯會和港大學生會的綱領不一樣，舉辦活動的目的也不同，但期望香港人的集會自由和言論自由都可被尊重。

學生會委員張同學認為，今年活動流程與以往沒有分別，但心態不一樣，雖然校方沒有阻止，但難免有無形的壓力，擔心校方不再配合，過去多次學生會活動，校方也加派保安，甚至進行攝錄，用意不明。至於今日的活動得以舉辦算是「萬幸」，惟今日各種悼念活動都受到阻撓，他強調大家可用自己的方式紀念。今年升讀大學4年級的吳同學亦認為，社會氣氛緊張，政府多番阻撓六四活動，今年紀念六四的風險、成本特別大，但認為自己只要沒有做錯，沒有犯法，就沒必要擔心。