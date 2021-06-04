遊行前遇查搜出螺絲批　男生認罪判感化2年

16歲男生徐浩軒在去年5月24日反國歌法及國安法大遊行當天，在添馬公園被警員截停調查，並搜出一盒迷你螺絲批套裝，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。他早前承認控罪，在還押3星期後，今天（4日）在東區法院被判接受24個月感化。主任裁判官羅德泉同意涉案螺絲批的破壞性較低，被告當時沒有使用該螺絲批，加上當時添馬公園並無示威活動，故依從報告建議判感化令。

辯方求情指，被告徐浩軒的感化報告內容正面，顯示被告有真誠悔意，今次犯案只因受社會氣氛影響，一時衝動之下沒有考慮後果。被告還押時已嚐到坐牢的滋味，受到深刻教訓，幸得到家人支持，未來會專心讀書。代表律師又指，今次涉案的螺絲批體積細小，添馬公園離當日的示威地點有一定距離，現場氣氛和平，也沒有跡象顯示該處將會有任何事情發生。被告當時與另一人坐在椅子休息聊天，只因為穿了黑色衣服才被警員截查，而非被告本身做了可疑行為，故希望法庭依從報告判感化令。

關於感化令的長度，感化官的建議為15個月，而青少年罪犯評估專案小組則建議判處24個月感化令。裁判官認為專案小組由較多經驗豐富的專家組成，意見比較可取，故依從小組的建議判24個月感化令，並附加以下條件，包括要求被告在指定地方讀書及居住、遵守每晚10時至翌日6時的宵禁令、依從感化官指示參加有助更生的小組活動、以及接受心理及精神輔導。