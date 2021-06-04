男學生指揮示威者擲物堵路　阻礙罪成囚3周

去年5月27日旺角有人遊行示威反對《港區國安法》，一名男學生被指站在示威者前排大喊，指揮其他示威者擲垃圾出馬路阻擋警察，涉案男生經審訊後，2星期前被裁定在公眾地方造成阻礙罪名成立，今天（4日）於九龍城裁判法院被判囚3星期。

辯方求情指20歲被告李澤楠與母親及兄長相依為命，為人懂事，在外會兼職賺錢幫補家庭，其師長亦對他印象良好。律師指被告年輕熱血，遂在受社會氛圍影響下犯下錯事，他經過14日還押後已反思己過，明白為家人帶來痛苦，及需為一己過錯接受懲罰。律師希望法庭在量刑時，考慮案中影響交通的時間非常短、情節非最嚴重、及被告過往有良好背景等，予以輕判。

裁判官梁嘉琪判刑時表示，案件在人來人往的旺角街道上發生，其時有不少防暴警察及人群聚集，被告卻於山東街及花園街堵路，亦曾慫恿他人。法庭判刑時有考慮被告的年紀和知錯態度，但亦需顧及阻嚇及懲罰元素，認為即時監禁為合適的刑罰。

據控方案情，案發時便衣警員在旺角花園街及山東街交界監視示威者活動，看見被告站在示威者前排，向其他示威者大喊，示意示威者擲垃圾出馬路阻擋警察。警員見示威者欲聽從被告吩咐，便上前把被告拘捕。