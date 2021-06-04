前年區議會選舉後無交申報書　兩名落選人認罪還押

公民黨前執委陳宇明和退休教師吳志雄，參加2019年區議會選舉敗選後，沒有在法定限期前呈交選舉申報書。2人今天（4日）在觀塘法院認罪，裁判官杜浩成將案件押後至6月18日判刑，以待被告的背景報告，兩名被告還押候懲。

2名被告陳宇明（41歲，軟件工程師）及吳志雄(55歲，退休教師)，分別是2019年區議會選舉觀塘區栢雅選區和沙田區錦濤選區的候選人，2人在該次選舉中落敗。

案情顯示，2019年區議會選舉在同年11月24日舉行，候選人須於同年12月29日或之前向選舉事務處提交其選舉申報書。選舉事務處曾於同年11月及12月提醒2名被告須於法定限期前提交其選舉申報書，但選舉事務處在法定限期仍未收到2名被告的選舉申報書，遂把兩宗案件轉介廉政公署調查。

陳宇明承認完全知悉須向選舉事務處提交選舉申報書的規定，他聲稱填妥選舉申報書，並委託其選舉代理人替他提交該選舉申報書，但他沒有採取行動確保選舉申報書在法定限期前交至選舉事務處。陳估算曾招致選舉開支約1.3萬港元。

吳志雄聲稱已填妥選舉申報書，但他在選舉中得票未達有效票總數的5%，不合資格透過選舉資助計劃獲得選舉資助。他聲稱誤以為填報選舉申報書是為了申請選舉資助，而他沒有資格申請資助，故決定不提交選舉申報書。吳估算曾招致選舉開支約6萬港元。