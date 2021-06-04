非禮診所護士罪成　醫生申覆核裁決獲准保釋

六旬西醫被控去年在停車場非禮其診所年輕女護士，包括摸胸、掃背、親吻等。經審訊後他被裁定2項猥褻侵犯罪成，還押至今天（4日）於九龍城裁判法院判刑。惟被告今改聘資深大律師代表，表示已就定罪提出覆核，申請保釋等候覆核聆訊。結果暫委裁判官鄭潤聰決定至7月28日進行覆核，期間准被告以3000港元保釋外出，但須交出旅遊證件及不准離港。

被告關國安（60歲）被控於2020年3月14日，先後在尖沙咀海運大廈停車場、及在一輛停泊於上列停車場的私家車內，兩度猥褻侵犯女子X。控方案情指被告當日駕駛7人車載當時21歲的X，從大圍診所到海港城一同午膳。他們到達停車場、落車步行途中，被告撫摸X的背部至屁股，又拖著X的手，X不如所措，問「你當我係你個女？」，被告回答「一半一半啦」。2人午膳後，X回到被告車上，坐在後排位置，被告則站在車外，伸手撫摸X的左胸、拉低X的口罩吻X、並將手伸進X的連身裙摸她的左胸，過程約1分鐘。事後被告向X稱：「哎喲！我控制唔到自己呀！我失控！失控呀！」