入境處反非法勞工拘14人　另有2假難民做黑工被判監

入境處由本周一至周四（5月31日至6月3日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，特遣隊人員搜查了33個目標地點，包括酒吧、停車場、商業大廈、垃圾站、洗衣工場、美甲店、住宅大廈、餐廳、零售店鋪、排檔及貨倉，共拘捕10名懷疑非法勞工，以及4名涉嫌聘用非法勞工的人士。

被捕的懷疑非法勞工為8男2女(29至55歲)，當中4男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另有2名女子亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4名男子，年齡介乎35至54歲。

此外，一名27歲巴基斯坦籍男子及一名33歲孟加拉籍人士，分別於上月及去年11月時，在元朗及流浮山一個街市附近從事非法勞工時被捕，在檢查身份證明文件期間，兩人都是出示了「行街紙」，及後的調查發現他們均為免遣返聲請人士。兩人昨日在沙田裁判法院被控在香港非法入境後，未得入境處處長授權而留在香港，或受遣送離境令或遞解離境令規限，接受僱傭工作，他們承認控罪，各被判監禁15個月。