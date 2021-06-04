維園足球場及部分草坪被圍封　市民坦言生活受影響

警方反對支聯會於今晚(4日)在維多利亞公園舉行燭光晚會，並動員7,000警力在全港戒備，其中在中午約2時開始，警方以約10人一組在維園內外巡邏，維園內所有足球場及部分草坪已被圍封，指已動用《公安條例》封閉該處阻止已被禁止的公眾集會進行。有市民坦言受安排影響，但不接受亦無辦法。而天后則有商販指，會提早關門。

市民李小姐在下午約4時半經過維園到泳池，她認為安排令人感到不便，提到平日可以直接通過球場到泳池運動，市民亦可以在球場運動，認為「無啦啦封咗唔知佢搞咩」。李認為警方封鎖維園沒有必要，提到「都話咗唔畀（集會），現在又封埋，啫係唔相信啲人啫」，又稱警方把過多人手放到維園，擔心另區有事故時無法處理。

另一名市民周小姐則無奈稱「都唔知點解會咁，諗唔到佢（警方）有咩理據」，又認為維園是「公園平時我哋都會去㗎啦，點解特別有一日係唔嚟得個公園呢」。問及會否認為警方的行動可阻止市民悼念6.4，她則稱「我諗悼念喺個心入面嘅，每個人的表達都唔同，相信每人都有不同的心意表達」。

維園附近的居民馮小姐帶着孩子經過被封鎖的範圍，並在鐵馬前影相。馮小姐指，以往接孩子放學，會帶他穿過維園足球場到中央圖書館，但今日維園足球場被封，變相要兜路。馮小姐又認為不會有很多人來參與晚會，不明白為何要封鎖維園部分範圍。馮續提到，今早維園一帶交通擠塞，令孩子上學遲到，她直言政府應對今次六四晚會的做法 ，從今早起已對居民造成影響。

年僅21歲的許先生直言自己不是土生土長的香港人，只是在香港居住近一年，他說是特地來維園看看情況，對於維園足球場被封，他大感不滿，並稱見到很多想做運動的人無法進場，令市民大感不便。

有報販表示，今晚會提早關門。另有不願透露姓名的運動店店員指，今日會如常營業至晚上8時關店，坦言不擔心維園內會有秩序問題，但她說，每年六四晚會生意會較平常差，預計今年即使沒有晚會，生意亦會較往常差。