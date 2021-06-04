德福廣場集結襲警　3被告分別判囚及更生

警方於2019年12月28日在九龍灣德福廣場「和你Shop」示威活動中拘捕了10人，其中6人早前經審訊後被裁定非法集結罪成，另有被告在案件開審前已承認襲警罪。案中3名被告今日(4日)在觀塘法院分別被判監2個月、4個月及判入更生中心。對於辯方指稱被告年少無知，不懂分辨當日遊行由和平性質演變成非法集結，裁判官屈麗雯直斥有關說法不負責任，重申考慮到當時的社會環境，暴力示威頻生，法庭判刑必須具有阻嚇性。

今日接受判刑的3名被告，分別是楊傑朗（21歲）、丘澤（17歲）及劉家浩（23歲）。楊於案件開審前已承認襲警罪，丘及劉經審訊後則被裁定非法集結罪成。法庭早前為3人索取報告，報告顯示他們的體能均不適合判入勞教中心。

辯方早前解釋，楊傑朗眼見同案有被告遭人壓住，狀甚痛苦，一時情急才揮拳襲擊警員；但裁判官認為這不能合理化其襲警行為，指楊於案發時不但與他人共同行事，更目無法紀不斷向警員的頭部、肩膀及背部施襲，其行為令現場進一步陷入混亂，而且警員在混亂間執行職務，應受到法律保護；考慮到楊認罪，遂判他監禁2個月。

至於丘澤及劉家浩，裁判官表示他們思想成熟，懂得依據自己的政治主張選擇參與當日的遊行，應知道他們遊行本身目的何在，但當遊行由和平性質演變成暴力事件，他們仍逗留現場參與其中，法庭不接納他們因無知而犯案之說法。裁判官又指，案發於人流密集的商場，事件令到市民人身安全及商舖財產易受破壞，法庭不可輕視案件嚴重性，判刑須具阻嚇性。裁判官從報告中看不到丘、劉二人有悔意，二人經審訊後被定罪，遂判丘入更生中心，另判劉監禁4個月。劉在判刑後隨即申請保釋等候上訴，獲裁判官准以1萬元保釋，保釋期間不得離境，須遵守宵禁令及禁足德福廣場。

案情指，當日遊行人士先在德福廣場內集結及唱歌，呼籲市民支持黃色經濟圈，示威人士及後走到商場出口，在九龍灣港鐵站C出口，向便衣警員叫囂及說出辱警說話，有警員在混亂間遇襲受傷。警方在示威中拘捕了10人，其中6人被裁定非法集結罪成，其中3名被告今日判刑，其餘3名被告將要求裁判官覆核定罪裁決。