癌漢被指被捕時踢警　官不肯定屬蓄意判無罪

去年1月旺角發生示威衝突，一名患癌症的退休男子被指在遭警員制服時反抗，因而被控拒捕罪。他不認罪後受審，今天（4日）在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官劉淑嫻指出，當時警員拘捕被告並不屬於執行職務，加上被告可能出於患病不適才抗拒警員，故此裁定控方未能成功舉證。惟裁判官強調，被告的疾病並不影響其口語表達能力，認為被告能夠即場向警員解釋，但他卻知而不為，亦有自招嫌疑。

控罪指，58歲的被告吳應武，於2020年1月19日在旺角登打士街41至43號地下「潮流特區」外抗拒一名警員。控方案情指，當晚警方沿西洋菜南街推進，直至登打士街交界重組防線。當時被告與一名中年女子正坐在防線後方，警員見狀遂驅散。該女士聽從警告離開，但被告未加理會。警員在3次警告無效後，便以「非法集結」罪名拘捕被告。期間被告表現不合作，向警員踢腿、雙手抱胸不願上手銬，以及在被抬上警車時放軟身體，故此被控拒捕。

裁判官裁決時指，警員拘捕被告時是否屬執行職務，是構成拒捕罪的關鍵。涉案警員供稱，指揮官表示附近一帶有非法集結，故他以此作基礎去拘捕被告，但亦同意初次發現被告時，對方僅以半躺式坐在地上，而附近彌敦道上的車輛和行人都如常活動。由於沒有相關證據，證明被告當時正參與非法集結、或進入西洋菜南街的人都是非法集結者，故此裁定警員拘捕被告時不算執行職務。

裁判官續指，警員同意他不清楚被告所作被指屬拒捕的行為，是出於故意還是因不舒服及身體乏力所致。考慮到被告的女兒亦供稱，被告患有骨癌、癲癇及不良於行等健康問題，故無法肯定被告是故意或身體狀況而犯案，最終裁定被告脫罪。裁決被告於庭外投訴，當日遭警方不合理對待，令腿部等身體多處受傷，他感到「自豪」的牙齒更在倒地時被撞崩。