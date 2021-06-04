多名區議員6.4擺街站派蠟燭　民政處發信警告稱或違法

連日來都有不少區議員在社交平台貼文，向市民免費派發蠟燭。據了解，多名民主派區議員收到民政事務總署信件，稱收到投訴，指該區議員正進行一些與區議會的工作無關，影響地區和諧，及可能觸犯香港法例的活動，包括發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准集結。另有民政總署人員到多個議員辦事處查物資。

收到信件的包括西貢區議員陳嘉琳，指市民投訴她在上月27日在西貢擺設的街站，不單止派發蠟燭，亦手持有關6.4的資料，不但與區議員工作無關，甚或觸犯法例的活動，包括發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾活動，民政處提醒她應遵守區議員相關操守指引。

民政處提醒陳，指區議員應遵守《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》(操守指引)，區議員行事的方式不應使其處境可能有負市民對區議員一般應有行為準則的期望。在決定參與任何活動前，區議員須詳細考慮活動的性質和內容是否會被視為與區議員的地位或聲望不符，令區議會信譽受損。操守指引也訂明，區議員的開支津貼和辦事處不可用於與區議會事務無關的用途。

該處又指若證實陳的區議員辦事處曾用作同不合乎區議員職能的用途，所有未能符合《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》的開支將不會獲得發還，而陳可能可能因違反其他法例而負上刑責。

另外，大埔區議會主席關永業、觀塘區議會主席蔡澤鴻、葵青區議員蔡雅文等人同樣收到信件，其中關指早前他與3名大埔區議員聯合擺街站派蠟燭，亦沒有呼籲他人出席非法集會，警方當時在場拍攝，相信警方片段可還他清白。他又稱今天下午3時許，有4名區議會秘書處職員到其議辦查物資，約5分鐘後離開。蔡雅文則指有人投訴他在6月1日至4日於辦事處派發白色蠟燭。

南區區議會主席羅健熙則指今午有南區民政處職員到辦事處影相，指檢查物資，並在門口及辦事處內影相，逗留很短時間，料想看看辦事處內有否不順眼東西。羅又指知悉有5位該區區議員收到民政總署的電郵。而他收到的電郵附有其在Facebook的貼文截圖，圖中呼籲市民在家悼念，指對於民政總署指控難以理解。