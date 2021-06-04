房委會擬減清拆戶搬遷津貼　金額由740至1550港元不等

房屋委員會現時會向受清拆項目影響的租戶發放搬遷特惠津貼，協助應付部分搬遷費用。房委會擬將新津貼額下調約5.07%至7.21%，金額由740至1,550港元不等。

房委會計劃下調受新清拆項目影響的租戶之搬遷津貼，使其與政府在去年12月初調整後的津貼額水平看齊。當中錄得最大、約7.21%減幅的是一人住戶的建議津貼額，由10,270減至9,530港元。2至3人建議津貼額由16,940減至15,820港元，減幅達6.61%。4至5人建議津貼額由23,250減至22,040港元，減幅為5.2%。至於6人或以上住戶就錄得最小減幅，僅5.07%，由30,600減至29,050港元。

跨部門賠償檢討委員會每年按照立法會財務委員會通過的基準檢討政府的搬遷津貼額，津貼額經財經事務及庫務局局長根據獲授權力批准。於去年11月13日，財經事務及庫務局局長根據獲授權力，批准政府就其清拆行動發放的經調整搬遷津貼額。經調整津貼額適用於去年12月1日或之後公布的政府清拆行動。

至於已公布的現正進行清拆項目例如黃大仙美東邨、石硤尾白田邨和葵青石籬中轉屋的清拆項目，發放予受清拆影響租戶的搬遷津貼額則維持不變。