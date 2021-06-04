凱莉山學校財困重整架構　暫停面授課至學期完結

香港凱莉山學校早前承認出現財務困難並不斷虧損，將有新財務團隊接手工作。該校向家長發通告指，經教育局磋商後，決定由下周一（7日）起，學校將暫停面授課堂，學期餘下時間改為有限度的網上學習，直到8月24日新學期開始，校方指，明白安排對家長，學生和職員「是相當難過的一件事」，又指「為了令學校可以在下學年重回正軌」。

凱莉山指，暫停面授課程「基於不同的理由」，包括因集團聘請會計師樓及律師樓重整學校架構；教育局建議已接種疫苗的教職員可獲額外假期；引入新的付款系統。該校又指，學生已繳交的6月份學費將會帶至下一學年，而表明子女在下學年不會就讀的家長則獲得退款。

凱莉山回覆時確認有關電郵，指因應上述原因，學校於下周一起改為網上授課，直至7月3日學期完結，新學年於8月24日開始，屆時會採用面授課堂，又指校方已將有關安排通知教育局，局方沒有意見。

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly的首間海外分校，原校擁有逾140年歷史。凱莉山學校2017年起在港辦分校曾出現不少風波，例如校舍選址一改再改，並遭入稟控告校方違約，又被指未完成學校註冊便「偷步招生」，遭教育局警告。今年4月該校又傳出有家長為子女退學未獲贖回全額債券，教職員又被「拖糧」，勞工處因而到校調查。

此外，凱莉山學校因涉拖欠一間裝修工程公司的工程費181萬多元，遭入稟追討，高等法院法官昨（3日）裁定裝修工程公司勝訟，凱莉山需賠償有關拖欠的款項。