議員質疑港府創科成果　斥銅芯口罩是失敗的亮點

香港的創新科技發展屢被批落後於鄰近地區，立法會財務委員會今日(4日)在大多數議員支持下，通過在創新及科技基金提供47.5億港元追加撥款。不過，有議員舉例狠批政府自身的創新水平令人質疑，例如將銅芯口罩包裝為亮點項目，實質是失敗的亮點項目。同時亦批評政府提供的安心出行、智方便等流動應用程式為人詬病。

議員葉劉淑儀指，以47億港元支持創科發展表面上很值得支持，但文件上列有多個計劃令人眼花撩亂，並欠奉成效指標，擔心會花冤枉錢。文件上列出香港現時有9間獨角獸企業，葉劉質疑此具誤導性，直言「公司係自己奮鬥成功，相信係同你冇關」，因當時未有相關資助計劃，「計埋落去係咪唔係幾好？」

葉劉其後表示「轉轉話題」，再批評局方推出的安心出行、居安抗疫及智方便流動應用程式並不方便，不止市民投訴，有行政會議成員更需耗花半小時作研究，包括最新在安心出行儲存電子針卡的功能很麻煩。創新及科技局局長薛永恒回應指安心出行至今已有440多萬的下載量，會精益求精不斷優化程式。

議員姚思榮則批評政府推出銅芯口罩是重點項目，但他自身使用過認為較麻煩，「洗一次就縮水」，根本不能使用60次。另一議員鍾國斌直斥銅芯口罩是失敗的亮點，薛永恒是其中一個很捧場的官員，再者是環境局局長黃錦星，之後再無主要官員使用。

議員張華峰則指選用銅芯口罩的市民寥寥可數，至於生產力促進局研發的無觸按鈕目前只是在50處安裝，立法會亦只有一部升降機有安裝設置，指市民很難體現創科帶來的好處。議員容海恩則指立法會同事都能感受到「挨埋啲就會撳晒成排掣」，希望可以完善本港創科，「唔會畀人笑」。

身兼行政會議成員的議員林健鋒則批評政府運作僵化，例如在竹篙灣檢疫中心以價低者得的標準選用差劣的膳食。林又指港府在口罩短缺時指希望資助本地生產後，不用再在外地入口，但數月前又向越南購買口罩，質疑港府「得把口講」，並不支持香港再工業化。

局方回應指，已經派出逾1070萬個口罩，包括在口岸向回港港人派發，形容已經差不多派發完畢。局方認為使用情況需因應當時市面即棄口罩的供應及價錢，但強調特別是基層家庭一直有需求，指不同人有自身的考慮，不能一概而論。當局又指有不少地方向他們查詢，希望得到銅芯口罩的設計及詳細資料，有地方經過商業改動後進行生產，認為可協助不同地方抗疫是好事，同時肯定銅芯口罩的功效。