天水圍少女疑染變種新冠病毒　天盛苑盛譽閣封區強檢

本港一名17歲少女初步確診，且帶有變種病毒，導致本港42日本地零確診斷纜! 該名患者居住天水圍天盛苑盛譽閣。繼上月23日在大角咀維港灣第六座進行封區後，相隔12日，港府公布自今晚（4日）8時起，將天水圍天盛苑盛譽閣列為指明「受限區域」，在該處人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，並指目標是明日(5日)上午約7時左右解封。

衞生防護中心指出，該名患者本周三（2日）出現發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等病徵，翌日(3日)到天水圍（天業路）社區健康中心求醫，同日遞交深喉唾液樣本，結果呈初步確診。衞生署公共衞生化驗服務處確認樣本含新冠病毒，並帶有N501Y變異病毒株。

病人於天水圍天華路57號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀，並於屯門震寰路3號德榮工業大廈出席補習課程。她曾於上月29日出席於灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳舉行的香港國際教育展。由於病人沒有使用「安心出行」應用程式，中心會根據病人提供的行蹤資料，向曾到訪相同地點的人士廣播有關信息。中心會安排個案的家居接觸者和其他被列作密切接觸者的人士接受21天檢疫，政府今晚會在天水圍天盛苑盛譽閣作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有其他住客須於病人確診當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

東網記者今(4日)傍晚到現場視察，發現有職員在該廈進行消毒。居民宋小姐表示，得知同住大廈有人確診，揚言：「冇話擔唔擔心，唯有進行病毒檢測」。她又指，若果最終需要到檢疫中心檢疫，會帶備電腦進去檢疫期間工作。