全港7間天主教教堂舉辦彌撒　陳日君現身坑口聖安德肋堂

全港7間天主教教堂今晚(4日)舉辦「追思亡者彌撒」，其中位於坑口的聖安德肋堂，在傍晚7點前已宣布滿場，估計270人出席，教堂附近有警員戒備，不時亦有警車巡邏，有警員高舉攝錄機，並無執法或勸喻未能入場的人離開。

天主教香港教區退休主教陳日君晚上抵達聖安德肋堂主持彌撒，接近8點前，有工作人員宣讀死難者名單，之後由陳日君領禱，場內氣氛平靜。陳日君表示，六四事件事隔32年，期望透過今日彌撒，紀念當年的犧牲者，以及他們爭取中國民主的精神。

陳又指有人會問「追悼都32年啦，夠啦卦？不是，我們太過敬愛這些愛國的烈士，太過愛我們的祖國」，「是否有權的人，仲要相信所謂顧全大局呢? 那為何六四的慘劇不是漸漸遠離我們，是漸漸重現我們的眼前」。

在西灣河聖十字架堂，在場人士指晚上7時多場內坐位已爆滿，有不少市民在聖堂門口等候。在場職員表示，參與市民有300多人，他們獲安排在聖堂廣場及聖堂內參與彌撒，現場有廣播呼籲在場人士保持社交距離。彌撒在晚上8時開始，有未能進場市民在場外擺放燭光，並靜默悼念，估計有數十人。彌撒進行約45分鐘結束，市民陸續散去。

天主教正義和平委員會幹事陳樂信表示，各教堂會遵守防疫規定，參與彌撒的人數最多佔各教堂可容納人數的30%，未能入場的市民可以透過網上觀看直播。他又提到曾收到警方查詢了解今日的安排，又被提醒要遵守防疫規例。