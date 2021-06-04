東亞銀行月尾辦數百人大型活動　員工批無視疫情傳播風險

東亞銀行本月底舉辦大型員工活動，被員工批評無視疫情風險。東網接獲報料指，東亞銀行會於本月30日晚上舉辦大型誓師大會，公司高級管理層均會出席，人數料達500至1000人。有員工擔心，公司舉行此活動無視病毒傳播風險，且強制要求員工出席，一旦爆疫會危及自身健康，促請公司撤回相關活動。

有東亞銀行員工向東網透露，公司舉辦該活動是感謝各部門之間互相合作，使合作的保險產品能在短時間內順利推行，要求員工在當天放工後到九龍灣國際展貿中心出席活動。

該員工又指，公司自疫情以來一直做足防疫措施，開會時會使用視像通話，從未舉辦大型聚集活動，質疑今次的活動罔顧員工安全，無視病毒的傳播風險，一旦爆疫便不堪設想，而且自己尚未接種新冠疫苗，對此感到擔心。

東亞銀行回覆指，有關活動純屬自願參與性質，亦會嚴格遵守禁聚令的相關要求，包括所有參加者須全程佩戴口罩、會場內不會提供飲品和食品、參與人數定於場地可容納人數的50%以下、所有座位均為四人一組，每組相隔1.5米。公司亦會提醒已報名的同事若發現身體不適，不應參與上述大會。所有參與者入場前亦須量度體溫，以及掃描「安心出行」或作出健康申報。