58歲男打完兩劑科興後中風死亡　65歲男針後疑患吉巴氏綜合症

新冠疫苗安全堪憂，根據衞生防護中心公布最新一份安全監察報告提到，本港再多1人接種疫苗後死亡個案，涉及1名58歲公院住院男病人，他死前11日曾接種第二劑由內地研發的科興疫苗。此外，報告提及首宗懷疑接種後導致吉巴氏綜合症的個案，以及另1宗血小板減少症，二人均接種由內地及德國研發的復必泰疫苗。

報告提到，於5月17日至30日期間，醫管局向衞生署提供一宗最初於5月24日呈報的住院個案的最新資料，涉及一名58歲男子，於5月28日因中風導致腦部死亡離世，他於離世前11日接種第二劑科興新冠疫苗。根據臨床資料，專家委員會初步認為事件與疫苗接種沒有因果關係。有關個案將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

此外，衞生署接獲一宗在接種新冠疫苗後懷疑吉蘭.巴雷綜合症(又名吉巴氏綜合症)的報告。個案涉及一名65歲男子。他在接種復必泰疫苗5天後出現雙腳麻痹，入院治療後情況穩定。衞生署指，吉巴氏綜合症是一種罕見的神經系統疾病，會引致癱瘓，甚至呼吸困難。

專家委員會亦正審視了一宗接種疫苗後血小板減少症的報告，涉及1名40歲女子，她在接種復必泰疫苗一天後身上出現多處瘀青。衞生署指，女子入院治療後，血小板數目已回復正常。署方稱，接種疫苗後出現有明顯臨床症狀的血小板減少症屬罕見，大部分會於3個月內復原，專家委員會會繼續密切監察有關情況。