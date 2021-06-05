Dr.東：戶外活動慎防曬傷　醫生：每2小時應補搽防曬品

炎炎夏日，戶外運動者稍不留意，便可能導致曬傷或出現皮膚問題。有醫生提醒，陽光會對人的皮膚帶來不少傷害，如「曬黑、曬紅、曬傷、曬老、甚至皮膚癌」，建議市民夏天外出時宜選擇適合自己的防曬產品，在戶外應約兩小時補塗一次防曬物品，回家後亦應及時卸妝、保持肌膚清潔，護養皮膚。若年幼時不注意防曬，年長後患上皮膚癌中黑色素瘤的機會便可能增加，提醒家長注意。

註冊西醫麥皚淇表示，市面上有不少防曬產品，大部分的產品均會標示防護指數SPF (Sun Protection Factor)。她解釋，SPF指數代表該產品可以延長皮膚被曬紅及曬傷的時間。麥舉例，若有人在太陽下暴露10分鐘便會曬紅，但搽了SPF15的產品後，可延長至150分鐘後才會被曬紅。天氣炎熱時，市民難免會流汗，防曬產品的成分或會流走，因此若長時間逗留戶外，最好每隔兩小時便補搽一次防曬產品，一般而言，日常生活中使用SPF30的產品已具足夠保護力。但若進行戶外活動，則可以選擇SPF50的產品。

麥續稱，口罩並沒有防曬功能，市民近月雖經常戴口罩，亦應使用防曬產品。若完全不採任何防曬措施暴露在陽光下，即時的反應應是皮膚曬紅、曬傷或脫皮。較常見的皮膚癌是黑色素瘤，但該病有可能與市民童年時經常被曬傷有關，提醒家長應注意孩童的防曬工作。

若發現自己的皮膚已被曬紅，麥建議市民應立即到陰涼的地方休息降温，再敷以冰塊或冰凍的飲品，並塗上保濕的乳液或是蘆薈啫喱，若曬傷至近乎燒傷的程度，則應求醫處理。

她又提到，嚴重的曬傷後或會有後遺症，如皮膚上長時間有印記等。約一年前，曾有一名約30歲、任職攝影師的病人求醫，他長時間身穿背心在陽光下工作，背部被嚴重曬傷，形容顏色如「龍蝦」般，更開始掉皮。麥處方了消炎及紓緩的藥膏，但事隔一年，曬傷的印記仍在。

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