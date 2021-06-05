尖沙咀兩酒吧涉違規營業　兩負責人被控90客收告票

警方西九龍反三合會行動組，在昨日（4日）晚上約11時，展開代號「犂庭掃穴」反罪惡行動，突擊搜查尖沙咀區內酒吧，發現一間位於加拿分道的樓上酒吧懷疑違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

行動中，78名顧客（60名男子及18名女子，年齡介乎19至56歲）涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票；由於酒吧負責人不在現場，警方正設法聯絡他協助調查。由於他們均未能出示「安心出行」紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警員遂向他們發出口頭警告。警方稍後將檢控該單位的負責人。

另外，尖沙咀分區雜項調查隊同日晚上巡查區內食肆、酒吧、夜總會及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，發現一間位於金巴利道的酒吧內有5男7女的顧客(20至39歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限，一名40歲男酒吧負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將向該名男負責人發出傳票，並向違反規例的顧客發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。