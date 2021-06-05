東方日報A1：6‧4冇得去維園　周街作亂

警方早前因應疫情拒批支聯會在維園舉行「6‧4」32周年的悼念活動，昨午二時，更首度引用《公安條例》將維園多個地方圍封，包括維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場及通往該等地方的通道等，並出動7,000警力維持治安。不過，昨晚7時半後，多區仍出現大量人群聚集，銅鑼灣更一度集結超過2,000人，各人無視禁聚令，有人更衝出馬路堵塞交通，把垃圾桶拋出行車道。警方拘捕最少6人，並有至少12人遭發禁聚令告票。警方在銅鑼灣驅散大批黑衣人的一幕，令人擔心暴力活動或死灰復燃。

昨日是《港區國安法》實施後的首個6‧4悼念活動，警方嚴陣以待，僅維園一帶，已安排3,000警力巡邏及截查可疑人士，維園泳池對出更擺放超過20架警車。下午2時，警方更破天荒封閉維園，港島總區高級警司（行動）廖珈奇表示，經情報調查後發現，有人在互聯網及社交媒體上，繼續鼓吹及煽動市民參與相關集會、甚至打算不理會反對繼續前往相關地點。基於公眾安全理由，故引用《公安條例》封閉維園1至6號足球場、籃球場、中央草坪、緩跑徑及部分通道。

廖又說，若所有公眾人士在未經同意強行進入封鎖區域，警方有權力使用適當方法，包括武力把其移除，而相關刑罰最高可判監12個月。

維園燭光晚會每年都在晚上8時舉行，昨晚約8時，銅鑼灣一帶街頭人頭湧湧，近千人手持電子燭光於記利佐治街，不少人在告士打道維園的行人道行走，有人舉着手電筒或手機，有人高叫「抗爭到底」等口號。在場警員立即呼籲市民切勿參與非法集結，期間多次高舉紫色《港區國安法》旗幟，以及黃色警告旗幟，並多次警告市民離開，否則所有人即屬參與未經批准集結。隨後舉起黃旗驅趕聚集人群，期間有人高叫「光時」口號，警員隨即舉起紫旗。人群隨即疏散至渣甸坊一帶，警方亦繼續驅散人群至時代廣場。

警方表示，晚上8時許，銅鑼灣百德新街、京士頓街附近及旺角西洋菜南街一帶有大量人群聚集，並有示威者高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號；近9時，銅鑼灣波斯富街一帶有黑衣示威者聚集及高聲叫囂，更有人將垃圾及垃圾桶等雜物扔到馬路中心，阻塞交通，有可能觸犯《港區國安法》，並警告有關人士立即停止違法行為並離開，重申定必嚴正執法。

旺角昨亦有人聚集，賢學思政於昨晚7時於旺角區進行6‧4街站及放映會。近8時，團體計劃以電子燈光配以默哀作為儀式，在場警員以「公眾地方行為不檢」為由拘捕賢學思政召集人王逸戰，並帶至旺角警署。警方指，因王多次以擴音器大叫，引致途人圍觀，但多次警告仍不從，於是作出拘捕。大約8時半，人群有增無減聚集於西洋菜南街，期間有人高呼「光復香港 時代革命」口號，警方亦有高舉紫旗警告。

截至晚上10時，至少4男2女被捕，年齡介乎20至75歲，涉嫌煽動他人參與未經批准集結、普通襲擊、刑事毀壞、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務。

另外，至少12人涉干犯《預防及控制疾病規例》（第599章）的相關罪行而被票控。

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