天水圍天盛苑盛譽閣850居民完成檢測　無發現確診個案

政府昨日（6月4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時起限制在天水圍指明「受限區域」（即天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於2021年5月15日至6月4日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於6月6日或之前接受強制檢測。政府今日（5日）上午約7時完成強制檢測行動，天水圍指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

公開考試考生如須在「相關宣告」撤銷前離開「受限區域」前往試場，無論是否已取得檢測結果，均可向「受限區域」內訂明人員提出要求，訂明人員在核實考生已按要求接受檢測，並記錄考生相關資料後，將容許考生離開「受限區域」。如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考。為保障所有考生的安全，香港考試及評核局只會容許在核酸測試取得陰性檢測結果的考生進入試場。

截至今日凌晨2時，約850名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中約20戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。