太空卡實名制可防止罪案　邱騰華指執法搜證不涉通訊內容

港府日前公布訂立《電訊(登記用戶識別卡)規例》，以落實俗稱「太空卡」的電話智能卡登記制度，有關立法程序料將在今年9月1日生效後分兩階段實施。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(5日)在電台節目表示，公眾日後既可用月費計劃，亦可繼續使用儲值卡，但須向電訊商提供包括身份證號碼等資料，而用戶的個人資料會由電訊商保存，當執法部門有需要搜證，要先取得法庭手令，才會向電訊商索取有關資料，但強調並非通訊內容。

他強調電話卡實名制是全球主流，在保障用戶私隱方面，政府亦曾就措施諮詢私隱專員辦公室的意見。至於有意見指，新聞界有匿名報料的需要，邱則稱實名制設計上並無以行業分類，難以指明某一行業不施行實名制，亦不認為會影響人權及新聞自由。

而政府今年1月就電話SIM卡及俗稱「太空卡」的電話智能卡實名制，進行為期7星期的公眾諮詢，期間共收到超過10萬份意見，邱指出，收到的意見有大部分認為實名制是有需要的，他又稱，當局提出實名制時，是為了防止罪案，並以電話騙案或設置炸彈案件為例，指不法分子都會以電話卡來「鑽空子」，以為不會被追查到。

至於最快將在下月底復辦的郵輪「公海遊」方面，邱指最快下星期會有郵輪抵港，但不會即時泊岸，所有船員要先完成隔離檢疫，衞生部門亦會為船員接種新冠疫苗，乘客同樣要完成接種2劑疫苗滿14日後才可以登船，亦要持有48小時內陰性核酸檢測證明。

同時，當局亦有應變方案，若郵輪出現感染個案，將立即被要求啟程回航，再依照陸上的檢疫安排，為船上所有人進行病毒檢測，密切接觸者要檢疫，郵輪本身亦有足夠的醫療設備、醫護團隊、快速病毒核酸檢測的設備等。

另外，美國去年規定所有香港進出的貨品，不得使用「香港製造」作為產地來源標記。邱指出，即使美國政府已換屆，卻仍未採取負責任、正面的修正做法，相關政策明顯帶有歧視成分，違反世貿規條，亦對買賣雙方造成困擾，故港府惟有透過世貿的平台仲裁，強調世貿其他成員國對今次的爭端看在眼內，而世貿必需維護大家的共同利益。