首項原授專利今周獲批　涉電子商務系統使用人工智能庫存

政府近年積極推動創科發展，當中的專利制度是保護知識產權的重要途徑。現時政府提供原授專利制度，可幫助創作者在港尋求標準專利保護，而商務及經濟發展局局長邱騰華今日（5日）指出，首項原授專利終於今周獲批，更稱此為香港專利制度發展的一個里程碑，而首項涉及原授標準專利的發明為電子商務系統中使用人工智能管理庫存，申請需時少於14個月。

早於2019年12月，政府推出原授專利制度，為創新者提供直接途徑，使其創作可在香港尋求最長20年的標準專利保護，是現行「再註冊」專利制度以外的另一途徑。此制度推出至今，知識產權署轄下的專利註冊處終於本周批出原授專利制度下的首項標準專利，獲審批的發明為電子商務系統中使用人工智能管理庫存，審批時間由申請人提交申請當日起計算，需時少於14個月。

而截至2021年5月31日，專利註冊處總共接獲了426宗原授專利申請，當中有33%、即142宗由香港居民或本地企業提交，另有67%、即284宗則由非本地申請人提交。

邱騰華表示，原授專利制度讓專利申請人毋須先在境外進行專利註冊程序，便可直接在香港取得標準專利，相信能有助吸引和便利更多這類原授專利申請。而此制度的推行及發展為政府的一項策略性措施，用以確保本地的專利制度與時並進，同時配合香港創新科技和創意產業的需要。