澳門驚現水龍捲　天文台拆解水龍捲是怎樣煉成的

又到夏天，香港偶會出現龍捲風，就如澳門於周二(1日)時曾出現大驟雨及雷暴的天氣，其後於友誼大橋東側對出海面一度有水龍捲現身！當時上空烏雲密布，水龍捲下端直接延伸到水面，場面驚嚇。然而，水龍捲到底是怎樣煉成的呢？香港天文台昨日（4日）就上載了一條拆解影片，解釋由空氣形成積雨雲再演變成龍捲風的現象，而此現象亦曾於香港發生，惟並不常見。

香港龍捲風大多與5至10月時的不穩定天氣有關，去年9月於赤鱲角亦有出現。不過，香港於過去20年，每年平均只會接獲1次龍捲風或水龍捲的報告，龍捲風於香港而言並不常見。

天文台解釋指，當太陽照射地面時，近地空氣會受熱上升繼而冷卻，形成積雲，如積雲因大氣不穩定，繼續向上發展，便會成為又高又大的積雨雲。假如大氣環境有強烈的垂直風切變，空氣會上下旋轉，形成肉眼看不到、水平滾動的圓柱體，如上升氣流拉起此圓柱體令它傾斜，甚至形成一棟垂直旋轉的空氣，發展旺盛的積雨雲會使這棟空氣繼續旋轉，而雲中較冷的下沉氣流會使這棟空氣向下伸延，到達地面時便會形成龍捲風。

大多時候龍捲風均是逆時針旋轉，不過2004年9月6日時香港赤鱲角機場亦曾出現順時針龍捲風，當時天文台的多普勒天氣雷達、機場上的氣象站和激光雷達也記錄了整個過程。

而於水面上產生的龍捲風則稱為水龍捲，例如澳門日前於友誼大橋東側對出海面時所出現的水龍捲。其他地方亦偶爾會出現不同龍捲風，像「塵捲」及「火龍捲」等，不過此類現象與積雨雲無關，通常與空氣太熱而產生小尺度的對流和旋轉等有關。