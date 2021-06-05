香港創科業陷人才荒　科學園逾千職位僅聘不足200人

港府投放大量資源發展創科，但效果平平，香港科技園公司行政總裁黃克強今日(5日)於電台節目表示，香港有優勢發展創科，但目前面臨人才荒，他認為未來不應繼續依賴傳統四大產業，必需促進經濟多元化，推動再工業化。

黃表示，創科是大勢所趨，去年本港初創公司數目已超過3,000家。以科學園為例，園區內有超過1,000家科技公司，來自23個國家和地區，員工超過1.5萬名，其中1萬人從事開發研究。

他認為，香港有獨厚的地理條件，以及成熟的金融業融資渠道吸引企業人才，不過就缺乏創科人才，舉例去年春天疫症剛爆發，周邊環境惡劣，但當時科學園有超過1,000個科技職位空缺，結果只有不足200個職位招聘成功。他指，今年3、4月職業博覽有270家公司招聘2,400職位，空缺比去年多1倍以上，65%的空缺涉及人工智能、機械人技術、大數據、智慧城市、醫療科技等，對有意投身創科人士肯定是大好消息，故呼籲熱愛科技的年輕人把握機會。

黃指出，香港目前確實有吸引、栽培、挽留人才條件，有4家大學名列全球前50位之內，政府大力投資科技創新，但人才荒再不改善，企業就被迫到別處，另聘高明。過去20年，香港經濟一直靠數個傳統行業帶動，未來應把握機會，順應世界潮流推動創科發展。