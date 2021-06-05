海關東涌破走私雪茄紅酒　檢千萬元貨拘客貨車司機

海關有組織罪案調查科於昨日(4日)在東涌馬灣涌村破獲一宗走私案件，成功拘捕一名男子，並檢獲市值約1千萬元的雪茄、燕窩、紅酒及電子產品等。海關初步相信案件涉及走私集團操控，暫不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級督察王逸彥指，行動隊伍根據情報及深入調查，於當日凌晨埋伏至馬灣涌村，及後於村內盡頭的碼頭一帶，發現多名可疑人物徘徊。未幾一輛客貨車駛至停泊在岸邊，該批可疑人隨即打開車門，並將車上一批貨物搬至一艘快艇上。

此時，海關人員現身截查，該批可疑人見行蹤敗露即時跳上快艇駛往內地方向，亦有人試圖駛走岸上的客貨車，惟被關員成功攔截。海關拘捕客貨車的25歲男司機，並將客貨車扣留調查。經初步點算，海關一共扣查約值1千萬元走私貨物，包括高價雪茄、燕窩、紅酒，以及一批電腦硬碟及智能電話。

海關有組織罪案調查科特別調查組指揮官呂少輝指，相信案件由一走私集團操控，背後有足夠財力以應付走私大批高價值貨物，而因疫情持續跨境交通受阻，內地居民出行亦受限制難以親身購物，遂對高價消費品衍生出龐大需求。

呂續指，內地對涉案的貨物徵收23至230%不等稅項，以紅酒為例，在香港售價約6千元一支的紅酒，在內地完稅後價格可達1萬8千元，而在香港售約5百元1支的雪茄，在內地連稅售約1千7百元，由此推斷走私集團為避稅鋌而走險，如成功將該批貨物運返內地，則可省卻約1千萬港元稅項。海關將循貨物來源，涉案客貨車登記車主等方向繼續調查，不排除有更多人被捕，呼籲市民不要以身試法，並舉報懷疑走私活動。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。