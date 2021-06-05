公海遊防疫要求較陸上嚴格　邱騰華：會安排未接種船員打針

本港郵輪旅遊因受新冠肺炎疫情影響，自去年2月起暫停。商務及經濟發展局長邱騰華今日（5日）表示，由於郵輪相較酒店Staycation的人數較多，乘客身處同一個處所，一旦病毒傳播會較為麻煩，因此對郵輪遊的要求會較陸上嚴格，當局要求所有船員接種2劑疫苗滿14日後才可登船，因此港府將安排船員到郵輪碼頭打針，並強調他們有權選擇接種的疫苗。

政府早前公布公海遊最快將於7月底復辦，乘客需完成接種兩劑疫苗滿14日後，才可以登船，亦需持有48小時內的陰性檢測證明，由於當局要求所有船員接種兩劑疫苗滿14日後才可登船，然而未必所有船員的所在國家能提供疫苗，港府將安排船員到郵輪碼頭打針。邱騰華表示，屆時郵輪到港後不會泊岸，船員亦須於海上接受隔離檢疫，不能隨意下船，而船員亦有權選擇接種的疫苗，將交由船公司安排。

邱亦表示，已通知船公司需符合國際認可的海上防疫標準，若出遊期間出現懷疑個案，將要啟動應變措施，要求郵輪折返安排檢疫。不過他指船上設有醫療設備、醫護團隊，亦可安排核酸檢測，強調必須令市民放心，準備工作不能省卻，「如果要令大家對郵輪有信心，做足好過做少。」

至於早前本港與新加坡的旅遊氣泡再次延期，邱表示，新加坡疫情近日逐漸回落，但仍需觀察兩地的情況，表示今明兩日將與當地了解，「要審視佢哋情況，有冇信心開展，係咪短期內可開通。」 他補充，若有最新的進展，將會及早公布。