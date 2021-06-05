油麻地停車場大廈拆卸極具挑戰　工程期間加士居道天橋維持行車

油麻地停車場大廈的「汽車捐山窿」獨有景象將不復再。

逾60年歷史的油麻地停車場大廈，為配合路政署建造中九龍幹線工程，於今年開始進行拆卸。運輸及房屋局局長陳帆今日(5日)於網誌表示，清拆油麻地停車場大廈為興建中九龍幹線中最具挑戰部分，預計工程完成後，中九龍幹線可連接油麻地和啟德，料2025年可通車，屆時將節省約25分鐘行車時間。

陳帆稱，停車場大廈自3月底開始拆卸，其中津津樂道的獨有景象—「汽車捐山窿」將成回憶。他解釋，「汽車捐山窿」景象的由來要追溯至1972年，當時政府決定擴建油麻地停車場大廈，於原有大樓（即現在的北面大樓）加建兩層及建造新的南面大樓，並興建加士居道天橋。不過由於當時加士居道天橋的走線設計受油麻地停車場大廈和附近私人物業限制，政府決定在油麻地停車場大廈南面大樓3樓和4樓騰出部分空間，用作道路連接加士居道天橋南北兩段，並出現一幢有行車天橋貫穿的大廈。

他表示，中九龍幹線包括甘肅街地底一段長約400米的隧道，而挖掘工作會影響一段加士居道天橋的地基，因此須拆卸油麻地停車場大廈，以重置該段加士居道天橋。然而，由於加士居道天橋平均每日有5萬多架次的車輛駛過，為於停車場大廈拆卸期間，維持加士居道天橋行車，拆卸工程成爲極具挑戰性的工作。

他說，為確保拆卸停車場大廈時不會影響到加士居道天橋的結構及行車安全，工程團隊在大廈內安裝臨時支撐，在天橋進出大廈的上方加設鋼製保護簷篷，並在大廈外牆設置棚架、防護網、防護柵等保護設施。為騰出空間興建一段新天橋接駁至現有的加士居道天橋，局方將會先拆卸停車場大廈7樓至12樓及北面大樓（靠近街市街）。在現有交通改道至新天橋後，第二階段拆卸工作隨即展開，包括拆卸餘下的停車場大廈南面大樓（靠近甘肅街）和長約300米的一段現有加士居道天橋，以及完成加士居道天橋的拆卸和重置工作。

他指，由於施工期間，加士居道天橋、甘肅街、廟街、上海街一帶路面將如常開放，工程難度極具挑戰。為提升工程效率和施工安全及準繩度，路政署採用建築信息模擬（Building Information Modelling (BIM)）技術，在電腦虛擬環境中模擬整個拆卸流程，提早了解和熟習過程中可能面對的挑戰。

他續指，中九龍幹線連同T2主幹路和將軍澳–藍田隧道組成六號幹線，連接西九龍和將軍澳，預計於2026年全面開通，屆時由油麻地交匯處前往將軍澳市中心只需約12分鐘，較現時大幅節省接近1小時。