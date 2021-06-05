端午節氣溫達32°C　天文台料下周有驟雨雷暴

近日天氣總是驟晴驟雨。天文台今日（5日）預測，隨着覆蓋華南沿岸地區的雲帶逐漸轉薄，該區明日（6日）天色好轉及炎熱，但一道廣闊低壓槽會在隨後數日為南海北部及華南沿岸，帶來不穩定天氣。6月14日為端午節，天文台預料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎攝氏28至32度。

是日為廿四節氣的「芒種」，本港早上氣溫稍降，市區最低氣溫為攝氏25.6度，昂坪更低見攝氏20.2度。天文台指，影響廣東沿岸的雲帶正逐漸轉薄，料下午短暫時間有陽光，晚上大致多雲；吹輕微至和緩偏北風。天文台展望明日部分時間有陽光及炎熱，隨後兩、三日間中有驟雨及雷暴。

根據九天天氣預報，明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨；市區氣溫介乎攝氏27至32度，吹微風2級。天文台預料下周二（8日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，顯著降雨概率為「高」，即當日香港廣泛地區累積雨量達到10毫米或以上的機會率，達70%或以上。

熱帶氣旋方面，在中午12時，熱帶低氣壓彩雲集結在沖繩島以西約270公里，預料向東北移動，時速約45公里，橫過琉球群島一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。