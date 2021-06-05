市民接種復必泰疫苗後敏感須醫生評估　憂9月後無法打第二針

市民接種第一劑疫苗後出現敏感反應的事件時有發生，這些人接種第二劑前須諮詢醫生意見。47歲的王小姐上月11日在上水龍琛路體育館接種中心注射由內地及德國研發的復必泰疫苗，翌日眼皮及臉部輕微腫脹，且產生硬塊。她本月1日打算接種第二針時，接種中心要求她先諮詢醫生意見。

王小姐遂到北區醫院求診，並獲轉介至瑪麗醫院進行藥物過敏反應測試，並要求她靜候報告結果。王小姐憂慮，如相隔太久才接種第二劑，會影響抗體產生，故致電復必泰疫苗熱線求助，但對方僅告知第一針及第二針之間相隔日期沒有上限。王小姐質疑，如果兩針之間相隔日期沒有上限，「係唔係隔2、3年都可以？咁21日個準則係點嚟？」

她又憂慮，政府宣布疫苗接種中心將於9月底後停止運作，如醫生屆時才批准她接種第二劑疫苗，港府是否仍有存貨，批評港府只一味呼籲市民打疫苗，但當市民接種後遇到問題，卻無意協助市民。

東網正向衞生署、食物及衞生局、公務員事務局查詢事件，暫未獲回覆。