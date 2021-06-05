「舖王」鄧成波追思會周六舉行　弔唁花牌滿場

舖王「波叔」鄧成波於上月辭世，其家族周六(5日)於大圍寶福紀念館設追思會，場內外擺放不少花牌，其中信和置業主席黃志祥及「小巴大王」馬亞木亦有到場。

鄧成波幼子鄧耀昇稱，與家人均相當掛念父親，會齊心做好波叔最後一件事(思念會)。對於集團日後發展，他指，近日市場上各項消息都為正常營運操作，日後集團仍會正常運作。

目前由鄧耀昇掌舵的陞域集團近期頻頻出售物業資產。集團早前表示，以2.28億元沽出屯門藍地一幅土地，有關土地於2016年以低於1億元購入，升值逾128%。

陞域集團指出，近期市場不時對公司出售物業資產有不同傳聞。事實上，集團一直專注物業投資，近期成交只屬恆常營運操作，沒有無刻意加快或減慢步伐，亦反映投資者對集團資產管理持續保持信心；未來仍會繼續因應市場機遇沽出非核心項目，增加現金流，以抓緊機遇購入具潛力的投資項目，優化投資組合。

另外，早前鄧氏家族推出大批以「即簽價」放盤、總共約40項的物業。其中，該家族持有的九龍城福佬村道27號地下連閣樓，早前以約3,500萬港元即簽價沽出，低市價約15%。