梁子超指輸入漏洞令少女染變種病毒　批當局任意縮短檢疫期

42日本地零源頭不明個案紀錄勢「斷䌫」！初步確診的17歲少女樣本，其基因排序結果顯示感染「B.1.1.7」英國變種病毒(N501Y/Alpha)，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，Alpha近日在英國、印尼、台灣，甚至一河之隔的深圳鹽田港亦有個案，而本港現首宗Alpha確診，顯示當局的外防輸入措施有漏洞，特別是港府為已接種疫苗人士，任意縮短他們的檢疫期及豁免他們的強檢要求，他形容猶如將防疫網「剪了個大洞」。

當局現時要求過去14日，如逗留英國、印尼及台灣的人士，如已接種疫苗且過兩周，他們的檢疫期可由21日縮短至14日，期間在第3、16及19天進行強檢。至於深圳鹽田港，根據衞健委最新的疫情風險等，該地未被列中或高風險地區，故他們仍可透回港易計劃來港，且免檢疫。

梁子超指，當局需密切留意上述4個地方，雖然Alpha在全世界100多個國家已流行，但從這些地方回港的人士頗多，無論是豁免或者受檢疫人士，中間都可能走漏個案。他指，病毒不會尊重邊界，且強制檢測、隔離檢疫及打疫苗，每一個的防疫措施都有他們的定律，不能將打疫苗來取替其他措施。他舉例，打完疫苗雖可減少他們受感染的機會6至7成，但剩餘的3成，如果當局沒有要求他們強檢或隔離，便會發生走漏個案的情況。

此外，他又指4月爆發的印裔男群組可受控屬「好彩，俄羅斯輪盤都未必每次中」，只是剛好印裔男想回杜拜才主動前往檢測，繼而揭發個案。梁指，感染變種病毒的患者大部分都無病徵，建議當局需鎖定今次少女的感染源頭及傳播鏈，為她的接觸者進行雙向追蹤，即做病毒檢測及抗體測試，之後再為相關大廈及工作地點做大型檢測，才有機會「圍堵」變種病毒個案。