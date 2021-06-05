各區昨晚集結被捕者陸續獲保釋　維園外標語被遮

警方禁止支聯會昨晚（4日）於維園舉行「六四」紀念晚會，更首度引用《公安條例》封閉維多利亞公園多個區域，但至晚上時分仍有大批人士於旺角及銅鑼灣一帶聚集，期間有人高呼「光復香港時代革命」的口號。據最新消息指，昨日因各區集結被捕的6人中，現時有2人仍被扣查，預計今日（5日）會獲准保釋。

據了解，已獲保釋的4人為3男1女，保釋金額介乎200至1,500港元，需在一個月後再到警署報到，而其餘1男1女涉嫌管有攻擊性武器，昨日在秀茂坪區被捕，預計今日應該可獲保釋。昨日共有5男3女因「六四」相關事件被捕，其中包括支聯會副主席鄒幸彤、賢學思政召集人王逸戰等。

另外，昨日在維園附近出現了不少與「六四」相關標語的塗鴉，包括「不要讓64成為禁詞」、「8964」等。至今午東網記者到場視察，「不要讓64成為禁詞」的塗鴉已被重新髹上油漆，而街邊圍欄上的白色膠質絲帶，以及地上和建築物上的塗鴉則未被清理。有警員在維園附近巡邏。

警方昨日表示，晚上8時許，銅鑼灣百德新街及京士頓街附近及旺角西洋菜南街一帶有大量人群聚集，並分別有示威者高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號；近9時，銅鑼灣波斯富街一帶有黑衣示威者聚集及高聲叫囂，更有人將垃圾及垃圾桶等雜物扔到馬路中心，阻塞交通。

警方昨日於多個地區採取執法行動，截至晚上11時30分，4男2女被捕，年齡介乎20至75歲，分別涉嫌宣傳或公布未經批准集結、普通襲擊、刑事毀壞、公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務，另外至少12名男女涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書。