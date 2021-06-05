少女染變種疫毒　母亦中招　足迹遍港九新界多個場所

確診感染的17歲少女成為本港首宗變種病毒無源頭個案，其母亦同告染疫，當局追蹤兩人足迹發現，兩人在潛伏期內曾到過多處，足迹遍及港九新界，衞生當局已向多處發出強制檢測，其中少女的母親曾多次到訪大埔，到過區內熟食中心、護老院、醫院、政府合署、商場。

17歲確診少女居於天水圍天盛苑盛譽閣，就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，於上月16、23及30日曾到屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室補習，上月29日曾與母親到灣仔會展，參與第27屆香港國際教育展，逗留約1小時，其後曾前往會展廣場商場地下的珠寶店「Deutsche Schenker-Gruppe HK」，同日晚上亦到九龍油尖旺通菜街187號地下的寵物店「Little Boss」購物及旺角通菜街162號地舖的「敏華冰廳」晚膳，其餘時間主要留在家中及上學。

至於少女的母親，除了與確診少女同居天水圍外，其足迹更廣，上月10日、15日、22日及26日，她曾到過大埔熟食中心與其母、即少女的外婆一起用膳，並於上月28日到位於大埔廣福道大埔商業中心的順福護老院，當時逗留約10分鐘，稍後又到過大埔超級城牛陣、及大埔政府合署社會保障辦事處。本月2日，她又到過大埔醫院探望家人。值得留意的是，由於她定期探望家人，因此有定期檢測，最近兩次檢測時間為上月26日及30日，當時她均未染疫。

此外，少女的母親又分別到過天盛街市、天水圍嘉湖山莊樂湖居百佳超市、及天水圍圖書館。上月24日，她又到過元朗容鳳書中醫診所求醫，26日則到過紅磡置富都會美食廣場及金鐘練松柏律師行。本月3日則曾到長沙灣麗閣邨學友社及長沙灣天主教聖辣法厄爾墳場。