政Whats噏：本港走出困局有難度　陳婉嫻轟官員一味耍太極

正所謂「為官避事平生恥」，但港府就經常被批評「避事」、「避難」。過去曾任多年立法會議員嘅陳婉嫻(嫻姐)就話，即使遇到幾大困難都好，都要抱住「關關難過關關過」嘅精神，但就形容有唔少官員係「關關經過關關閃」，面對困難只係識閃咗去！嫻姐仲鬧爆政府經常耍官腔、耍太極，唔願意改動政策去解決問題，寄語一眾官員：「最重要唔好退縮！」

疫情重創打工仔女生計，唔少市民面對嚴重失業、開工不足情況，但勞工及福利局一再拒絕設立「失業援助金」，被轟未有真正解決市民燃眉之急。被問到點樣評價政府，尤其係勞福局喺處理勞工生計問題嘅表現時，嫻姐就話，覺得官員係唔能夠「避難」，明白香港要走出目前嘅困局係好有難度，但強調市民唔係要求政府做晒所有嘢，只係希望希望政府可以同民間攜手一齊解決問題。

嫻姐又講到，香港機場管理局舊年斥資20億港元，買50萬張機票送畀香港居民同全球旅客，形容自己都支持咁樣做。之不過，佢提到本身機場工作、從事唔同工種嘅市民亦活喺水深火熱之中，需要機管局同政府協助佢哋渡過難關。嫻姐更加點名直言運輸及房屋局局長陳帆喺呢件事上面有責任，形容佢應該要有勇氣出嚟接呢個波，透露自己正約見陳討論有關問題。

嫻姐強調，喺佢眼中乜嘢問題都有辦法可以解決，只係在於政府願唔願意改動政策，又鬧爆政府繼續耍官腔、耍太極係無意思，因為啲問題都唔會解決得到。

對於政府好多措施被轟「離地」，嫻姐就希望當局可以吸納更多熟悉勞工同基層嘅聲音，提到政府好多部門、諮詢架構等，例如機管局、有關運輸業嘅委員會等，長期都無代表勞工嘅聲音。嫻姐質疑政府可能係怕咗佢哋入去搞事，驚咗啲熟悉情況嘅人入去為難官員，但就強調佢哋都係想幫手解決社會上嘅問題。