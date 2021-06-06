派一萬元準則不清　兩政府部門互推卸　菲籍新移民落空轟離譜

政府派錢準則胡亂不清，兩部門解釋不一，被炮轟離譜!本港經濟下滑，港府去年分別透過現金發放計劃及關愛基金，向合資格港人及居港未滿7年的新移民，每人派發1萬元。不過，有市民的菲籍妻子2012年來港任職傭工，兩人2017年結婚，惟她去年申請該筆津貼時，分別遭財經事務及庫務局及關愛基金秘書處分別以「未居港7年」及「已居港7年」為由拒絕。市民斥當局「出蠱惑招」，並非幫助市民。兩個負責部門回覆本報查詢時僅重申申請資格準則，並無回應有否與另一部門溝通。

政府去年6月推出現金發放計劃，全民派1萬元，但不包括新移民，隨後於9月補鑊，透過關愛基金向居港未滿7年的低收入新移民發放1萬元，涉款逾21億元。關愛基金資料顯示，計劃共接獲約20萬宗申請，截至上月26日，秘書處已向約16.8萬名合資格申請人發放津貼；另有約2.2萬人因不符受惠資格而遭拒。

投訴人李先生指出，其菲籍妻子去年申請現金發放計劃時，被指因居港不足7年而不符申請資格，著其妻到關愛基金申請，惟關愛基金又以她已居港7年以上為由，拒絕其申請。李續指，妻子剛來港時是持有外傭的工作簽證，質疑港府兩部門對居港年期的定義不一，「一個（部門）把妻子持外傭簽證的留港時間計算入居港年期，另一個就唔計」，批評雙方是在「扯貓尾」。李又指，疫情下自己已失業約一年，家中主要靠任職菲律賓速遞公司文員的妻子，每月約1萬元薪金維持生計，經濟壓力大增，批評港府「唔講信用」。

曾協助事主的觀塘區議員莫建成批評，兩部門互相推搪，反映港府推出相關政策前「無考慮好多情況」，認為1萬元「話多唔多，話少唔少」，但對基層而言十分重要，促當局盡快向其發放津貼，勿讓事主一場歡喜一場空。

關愛基金秘書處回覆本報查詢時表示，申請人是否來港未滿7年，以其首日到港起計算，直至今年3月31日為止。財庫局則稱，申請現金發放計劃的市民，於今年3月31日前須持有有效香港永久性居民身份證或《豁免登記證明書》，該局在處理時會與入境事務處核實有關人士是否符合資格。