將軍澳海濱長廊爆蠓患　部門唔踢唔郁

蚊患指數兩個月超出警戒水平的將軍澳區，同區將軍澳海濱長廊更同時爆發蠓患，令附近居民及休憩人士飽受困擾，有人手腳更被咬至紅腫。區議員促部門盡快在區內增設蚊機並統籌進行聯合滅蠓工作。有醫生則提醒白紋伊蚊可引發登革熱及寨卡病毒等傳染病，市民必須注意個人及環境衞生，並避免被蚊叮咬。

東網早前曾報道橫跨調景嶺至日出康城的將軍澳海濱長廊近期蠓蟲數目大增，更有家長在網上平台表示小朋友手腳被咬至紅腫，遍布紅斑，儼如「梅花點」，情況驚人。西貢區議員張美雄表示事件經東網報道後，各部門包括康文署、運輸署及食環署等都有主動派人到場視察及進行滅蠓工程，而近日接獲的投訴有減少。但他批評現時部門之間在處理蠓患問題上各自為政，每次接獲市民投訴後才處理自己負責的範圍，未有共同合作加強滅蠓工作。

家庭醫生林永和表示，現時本地白紋伊蚊誘蚊器指數值得關注，尤其是兒童、孕婦及長者等高危群組，蚊叮後的傷口處理要特别小心；曾有即時性嚴重過敏病史人士亦需小心，因被蚊叮咬嚴重可至過敏性休克等併發症。林認為要減輕被蚊蟲叮咬的不適及相關疾病，預防勝於治療，個人及環境衞生都要做好。